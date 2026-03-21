Referendum giustizia, 168.265 spezzini alle urne. Ecco come cambierebbe la Costituzione

Domenica 22 marzo (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 23 marzo (dalle ore 7 alle 15) si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

Per la validità della consultazione non è necessario raggiungere il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto (50%+1). Poiché in seconda lettura non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum confermativo, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

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