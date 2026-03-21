Samp, centinaia di ultras a Bogliasco per contestare squadra e staff: “Dovete salvarvi”

Genova. Alcune centinaia di tifosi sampdoriani dei Gruppi della Sud e della Federclubs si sono presentati, come previsto, davanti al campo di allenamento Mugnaini, a Bogliasco, per contestare la squadra alla vigilia della gara contro l’Avellino, match chiave nella lotta per la salvezza.

“Dovete solo salvarvi” il messaggio degli Ultras a squadra e staff a fine rifinitura quando Fredberg, Mancini, Invernizzi, Lombardo il suo staff e la squadra sono usciti dal campo superiore e hanno ascoltato le lamentele della tifoseria.

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