San Colombano: dopo il rogo, vigili del fuoco ancora impegnati nella bonifica

L’incendio sviluppatosi ieri pomeriggio a San Colombano, località San Martino, è stato domato grazie all’intervento massiccio di vigili del fuoco e volontari prima che scendesse la sera. Le fiamme sospinte dal vento non hanno mai messo in pericolo la sicurezza delle case vicine alla vegetazione andata in cenere. Stamattina i vigili del fuoco sono ancora impegnati nella bonifica che consiste nell’accertare l’assenza di focolai che a volte possono sussistere nelle radici degli alberi. I carabinieri forestali stanno indagando sull’origine dell’incendio. Ieri, giornata caratterizzata dalla tramontana, era impensabile accendere eventuali fuochi di pulizia senza poi controllarli.

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