‘Santa’: Festa della Primavera, Fabiola Brunetti è la nuova ‘priora’

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (Testo e foto)
Dopo lunghe giornate di impegnativo lavoro di allestimento della “pira” per l’imminente falò e della struttura, dove verranno cucinati e distribuiti, domenica, gli apprezzatissimi “frisceu”, finalmente si è arrivati all’apertura ufficiale dell’edizione 2026 della “Festa della Primavera”.
I “ragazzi” del Comitato omonimo, capitanati da Andrea Bernardini, hanno dato il via all’atteso evento, con una serata svoltasi presso l’Auditorium Santa Margherita, già cinema Lux.
La parte “ufficiale” dell’inaugurazione, è iniziata con l’ investitura del “Priore”, che sarà la “guida spirituale”, della Festa, come da sempre successo.
Novità di quest’anno, la nomina di una “Priora”, nella persona della vicesindaco Fabiola Brunetti, persona molto apprezzata dalla cittadinanza sammargheritese. La neoeletta, ha ricevuto il tradizionale manto in “pseudoermellino” dalle mani del suo predecessore, il noto ristoratore Luciano De Angelis.
Dopo l’investitura vera e propria, i discorsi di rito, sia da parte dei due “Priori”, sia da parte del presidente del Comitato, Bernardin e dell’ organizzatore della serata e voce storica cittadina, Osvaldo Favale. A concludere il saluto da parte di Giovanni Stagnaro, in rappresentanza della Città Metropolitana.
La parte “rituale” ha avuto quindi una sua toccante conclusione con la consegna di targhe ricordo ai familiari di tre appartenenti al Comitato Festa della Primavera, ormai non più tra noi: Bruno Fagioli, Beppe Grillo e Lello Baccerini.
Terminata la parte inaugurale della festa, si è quindi dato spazio alla serata danzante, cui hanno partecipato i numerosi cittadini intervenuti alla serata, nell’ampia sala ricavata nell’Auditorium.
Protagonista musicale, l’ orchestra “I Caravel”, spesso gradita ospite nelle feste sammargheritesi.
L’appuntamento è quindi oggi ed inizierà con la rapida “sparata” di mortaretti sul lungomare di Ghiaia. Proseguirà quindi, in serata, con la sfilata della “banda folkloristica”, sempre divertente e l’attesissimo falò, accompagnato da esibizione pirotecnica.
Domenica la conclusione con la distribuzione dei “frisceu” e musica da ballo “live”, sempre sul lungomare.