Sori: paziente al San Martino con la Croce Verde di Lumarzo

Ieri alle 23.40 circa, un uomo di 45 anni ha accusato un grave malessere a Sori, con l’immediato intervento del medico del 118 che ne ha disposto il ricovero al pronto soccorso del policlinico San Martino. Il trasporto è stato effettuato dai militi della Croce Verde di Lumarzo. La Croce Rossa di Sori era già impegnata in un servizio, come lo erano i Volontari del soccorso di Ruta.

Un’ora prima una donna di 75 anni ha accusato un malessere a San Fruttuoso di Camogli dove è arrivata una motovedetta del Circomare di Santa Margherita che ha trasportato la paziente alla banchina di ‘Santa’ dove la donna è stata trasportata all’ospedale di Lavagna dalla Croce Verde di Santa Margherita.

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