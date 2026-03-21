Tornano i “Treni del mare”, 21 collegamenti in più tra Liguria e Lombardia

A partire da sabato 28 marzo saranno attivi, ogni fine settimana e nei giorni festivi, 39 treni in più tra Liguria, Lombardia e Piemonte. Un potenziamento frutto delle due programmazioni Treni del mare e Ponente Line. In particolare, dal 28 marzo, tutti i fine settimana fino al 27 settembre, tornano i “Treni del mare”, con 21 collegamenti dalla Lombardia alle Riviere liguri di Levante fino a La Spezia e di Ponente fino a Ventimiglia, per complessivi 23mila posti in più all’offerta ordinaria. Finanziato e programmato da Regione Liguria e Regione Lombardia in collaborazione con Trenitalia e Trenord, il servizio sarà effettuato da Regionale di Trenitalia e Trenord. Questo il dettaglio:

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