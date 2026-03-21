Inaugurata al castello di Lerici la mostra “Il Tempo, un istante”, progetto espositivo dedicato alla ricerca fotografica e audiovisiva di Rossano B. Maniscalchi. La personale, curata da Chiara Regazzi, accompagna il visitatore in un viaggio che attraversa oltre venticinque anni di ricerca, restituendo l’evoluzione di uno sguardo che si è mosso tra fotografia di moda, fine art, ritratto di celebrità e regia cinematografica. Artista dalla carriera internazionale, Maniscalchi ha lavorato con i più importanti brand della moda, ha ritratto figure centrali della cultura, dell’arte e della scienza ed esposto in musei, istituzioni culturali e gallerie in Europa, Stati Uniti e Asia. Le sue opere sono state pubblicate sulle principali riviste internazionali e raccolte in numerosi volumi.

“Questa retrospettiva non è per me un punto di arrivo, ma un momento di condivisione profonda con il pubblico e con Lerici, all’interno di una ricerca che continua a trasformarsi. Attraverso questa mostra condivido non solo opere, ma un modo personale di guardare il mondo, in cui fotografia e cinema si incontrano come naturale evoluzione del mio percorso”, commenta Maniscalchi.

“Questa mostra nasce anche da un rapporto umano profondo: Rossano è un amico prima ancora che un grande artista, e seguo il suo percorso da molti anni con stima e affetto – dichiara il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti – . Portare questa mostra al Castello di Lerici significa mettere in dialogo una visione artistica di respiro internazionale con un luogo simbolo della nostra identità. È un progetto che sento particolarmente mio, perché unisce amicizia, cultura e amore per questo territorio”.

La mostra sarà visitabile fino al 7 giugno.

L’articolo Un quarto di secolo di ricerca tra fotografia, fine art, regia: al castello di Lerici “Il Tempo, un istante”, personale di Rossano B. Maniscalchi proviene da Città della Spezia.

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