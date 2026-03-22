I seggi alle 23 hanno chiuso i battenti e così le consultazioni riprendono lunedì dalle 7 alle 15. Successivamente inizierà lo scrutinio.

La prima giornata è andata in archivio con i dati relativi all’affluenza: in Italia hanno votato il 45,9% degli aventi diritto, qualche punto percentuale in meno rispetto al voto in Liguria (47,08%) mentre la Spezia è la provincia ligure che più ha aderito con il 49,66% dei voti raccolti.

Si ricorda che al seggio è necessario presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale.

L’articolo Affluenza referendum, primo giorno: nella provincia spezzina si sfiora il 50% proviene da Città della Spezia.

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