Alassio, grandi emozioni con la Granfondo Muretto: i vincitori della 17ª edizione

Alassio. Grande partecipazione e spettacolo ad Alassio per la GF Muretto di Alassio MTB – Memorial Simone Rossi, giunta alla sua 17ª edizione, appuntamento ormai classico e molto atteso che inaugura il circuito Nord Ovest MTB e vale anche come prova della Coppa Lombardia.

Questa mattina, con partenza proprio davanti al celebre Muretto, sono stati centinaia gli atleti protagonisti di una gara intensa e suggestiva, capace di unire sport e territorio in uno scenario unico tra la Baia del Sole e l’anfiteatro collinare alassino.

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