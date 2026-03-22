Atletica leggera: sabato prenderà il via la stagione outdoor con Boissano Spring

Boissano. Ecco che arriva quella che per l’atletica è diventata una delle “classiche di Primavera”.

L’impianto sportivo comprensoriale di via Marici è pronto ad ospitare “Boissano Spring”, evento promosso dall’Atletica Arcobaleno Savona e dall’Atletica Boissano Team, che andrà in scena sabato 28 marzo.

L’organizzazione è supportata dal Comitato Regionale Ligure. L’evento, patrocinato dal Comune di Boissano e dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione, viene realizzato con il contributo della Fondazione Agostino De Mari.

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