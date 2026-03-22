Chiavari: doppio tutto esaurito per l’anteprima delle Giornate di Chiavari

Grande partecipazione per l’anteprima delle Giornate di Chiavari andata in scena sabato 21 marzo all’Antica Farmacia dei Frati. Lo spettacolo “Come si sta bene con il sorriso – Esercizi di stile”, ideato e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory con accompagnamento musicale jazz dal vivo di Giulia Malaspina, ha registrato il tutto esaurito in entrambe le repliche della serata. La sala si è riempita confermando l’interesse del pubblico per l’iniziativa che inaugura il festival dedicato al tema “Come si sta bene a Chiavari” che proseguirà con nuovi appuntamenti nei prossimi mesi.

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