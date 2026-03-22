Poco più di un mese dopo Donadoni torna in forte bilico e Stillitano pensa all’esonero

È stata una giornata lunga, tesa, quasi sospesa quella vissuta oggi in via Melara. Doveva essere una domenica di respiro, un momento per ricaricare energie in vista della sosta per le nazionali – quella che riporterà il campionato a Pasquetta, con la sfida contro la Carrarese – e invece si è trasformata in un crocevia delicato, fatto di riflessioni profonde e telefonate tra Italia e Stati Uniti. Al centro, ancora una volta, Charlie Stillitano e Thomas Roberts. La seduta di scarico prevista in mattinata a Follo è stata annullata, segnale evidente di un clima cambiato all’improvviso. La posizione di Roberto Donadoni è tornata infatti a traballare seriamente, circa quaranta giorni dopo quella sconfitta contro il Frosinone che aveva già fatto scattare un primo campanello d’allarme, portando Stillitano in Italia. Fu proprio lui, allora, a mettersi in prima linea per confermare l’allenatore, scelta che sembrava aver trovato una sua legittimazione nella successiva vittoria contro il Cesena.

Quella fiducia, ribadita anche pubblicamente, pareva aver chiuso ogni spiraglio su un possibile cambio in panchina. Lo stesso Donadoni, nel post partita di Castellammare, si era mostrato sereno: “Se la società ha detto una cosa, sarà così. Mi sembra che fino ad ora è stato così”. Forte di quella conferma ricevuta il 19 febbraio, il tecnico aveva continuato a lavorare sottolineando i segnali di crescita della squadra sul piano del gioco, nonostante una classifica sempre più complicata. Tutto sembrava indirizzato verso una ripartenza regolare, mercoledì a Follo, come accaduto ininterrottamente dal 4 novembre. E invece, la sensazione sempre più concreta è che quella contro la Juve Stabia possa essere stata la sua ultima partita sulla panchina dello Spezia.

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