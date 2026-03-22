Rugby/ Impresa della Pro Recco che supera l’imbattuto Savona

Dall’ufficio stampa della Pro recco Rugby. Di Emy Forlani

Pro Recco Rugby Con una bellissima prova corale e una grande determinazione gli Squali della Pro Recco Rugby hanno superato al Carlo Androne la capolista Savona, già promossa in Serie B e fino ad oggi imbattuta, con un 24-22 al cardiopalma: in vantaggio per quasi settanta minuti, i biancocelesti sono poi stati superati dagli ospiti, si sono riportati in vantaggio di misura, sono stati superati di nuovo e, sul filo del fischio finale, con un ultimo calcio di punizione hanno conquistato la vittoria.

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