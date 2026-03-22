Sampdoria, Lombardo: “Abbiamo trasformato pomodori e uova in oro, tutti hanno dato quello che potevano”

Genova. C’era tutto dentro a quell’urlo e quel pugno alzato a fine partita per Attilio Lombardo dopo la vittoria della Sampdoria contro l’Avellino. “C’era felicità per una vittoria che non era fondamentale, di più. Abbiamo sofferto tutti insieme, sappiamo cosa è successo ieri, ma queste cose ti caricano. Abbiamo trasformato pomodori e uova in qualcosa d’oro. Per me è stata una prestazione perfetta perché abbiamo incontrato una squadra in grande salute con giocatori di grandi qualità”.

Per Lombardo la squadra ha giocato meglio nella ripresa, “ma non è colpa di Pafundi, se ci sono momenti in cui non riescono a venire fuori i valori tecnici fa fatica anche lui”.

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