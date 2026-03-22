Sharin Judo, Elia Vitale ottiene il quinto posto e si qualifica per le finali di A1

Leinì. Sabato 21 marzo si sono tenuti al PalaMaggiore di Leinì, in Piemonte, i campionati italiani categoria Cadetti A2.

Lo Sharin Judo ha schierato nella categoria 60 kg Elia Vitale e Luca Ghigo.

Elia Vitale dopo otto incontri raggiunge il quinto posto, ai piedi del podio. Un risultato che “promuove” il portacolori savonese alle imminenti finali di A1, dove andrà a giocarsi il titolo con una stretta cerchia di atleti del livello della nazionale italiana. Elia è stato protagonista con combattimenti spettacolari e vinti prima del tempo limite, in una categoria che vedeva oltre 100 atleti alla partenza.

Il suo compagno di società Luca invece si è fermato prima dei quarti a causa di un calo fisico che lo ha debilitato nella notte.

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