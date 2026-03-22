Vela, spettacolari regate alla Settimana d’Altura di Alassio

Alassio. Una sola prova è stata disputata oggi nella Baia del Sole nell’ultima giornata di regate della Settimana della Vela d’Altura che ha visto il successo nelle rispettive classifiche di gruppo di Christian Nadile (con “Peggy”), Federico Felcini e Guido Santoro (“Capitani Coraggiosi”), Gianluigi Dubbini (“Sarchiapone Fuoriserie”) ed Andrea Ratti (“Gullisara”) che sono poi risultati anche i vincitori delle classifiche finali.

Nadile ha ottenuto il successo nel Gruppo Zero su Alessandro Savasta Fiore (“Defender”) e Giorgio Possio (“Kaizen”). Nel Gruppo Uno Felcini e Santoro hanno avuto la meglio su “Raya” (Gianluca Pirola) e “Rachistar” (Massimo Schieroni). Fra le imbarcazioni Gruppo Due quella di Dubbini ha preceduto “Bellatrix” (Paolo Rampulla) e “Ophe Lie” (Lorenzo Novaro). Infine, nel Gruppo Tre a vincere l’imbarcazione di casa del CNAM Alassio che ha preceduto “Bellastoria” (Mauro Benfatto). “Funmiao” (YC Domaso e C.V. del Lario).

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