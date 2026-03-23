Al Camec presentazione del volume “Pietraia” di Jacopo Benassi e Giulia Cenci

Continuano gli appuntamenti al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia promossi dall’Associazione “Amici del CAMeC”, un’organizzazione no-profit dedicata alla promozione e al sostegno del museo.

Venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18.00, presso l’ex Auditorium al primo piano del CAMeC, si terrà un incontro editoriale dedicato alla presentazione del volume Pietraia di Jacopo Benassi e Giulia Cenci, pubblicato da Produzioni Nero (2025). L’incontro vedrà gli artisti in dialogo con Antonio Grulli, in un confronto aperto sui temi e sui processi che hanno dato origine al libro.

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