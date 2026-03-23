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Sport

Albenga Runners alla Maratona di Roma: risultati di prestigio tra personali, debutti e prove di carattere

Albenga Runners alla Maratona di Roma: risultati di prestigio tra personali, debutti e prove di carattere

Albenga Runners

Roma. L’edizione 2026 della Run Rome The Marathon ha stabilito un nuovo record di partecipazione, con oltre 36.000 iscritti provenienti da 166 Paesi.
Ottimi risultati per gli Albenga Runners, i cui quattro portacolori si sono distinti per prestazioni di grande valore tecnico e umano lungo le strade della Capitale.

Prestazione di alto livello per Nicola Piccardo, che ha chiuso in 2h42’05”, conquistando il 36° posto di categoria SM e l’83ª posizione nella graduatoria generale, firmando anche il proprio personal best.

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