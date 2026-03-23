Brugnato, in arrivo una domenica di festa con fiera, sagra, mercatino, giochi e animazione

“Festa di primavera” domenica prossima, 29 marzo, a Brugnato. Una giornata intensa con Fiera di San Lazzaro, Sagra del canestrello e del cavagnetto, mercatino degli artisti, degli hobbisti, del collezionismo e del vintage, attrazioni per bambini con giochi gonfiabili e salterello, e, nel pomeriggio, animazione con spettacolo del mago pagliaccio Joe e sculture di palloncini. Servizio navetta con golf cart elettrico dall’Outlet Village.

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