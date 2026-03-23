Foreste, Coldiretti Liguria: “Gestione ferma, subito nuovo regolamento regionale”

Genova. Con il 40% del territorio nazionale oggi occupato da boschi serve un cambio di passo nella gestione per evitare che abbandono ed effetti dei cambiamenti climatici disperdano un patrimonio ambientale ed economico che potrebbe avere un ruolo fondamentale per il rilancio delle aree interne, anche dal punto di vista occupazionale.

La superficie nazionale coperta da boschi ha raggiunto il valore record di quasi 120mila km quadrati. La regione più boscata in proporzione è proprio la Liguria (quasi l’80%), seguita da Trentino-Alto Adige (62%) e Sardegna (56%).

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