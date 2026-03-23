Giunge alla fase finale il concorso dedicato alle scuole “A spasso per Deiva”

Giunge alla fase finale il concorso di disegno, l’iniziativa che ha coinvolto in questo anno scolastico gli studenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Deiva Marina, in collaborazione con l’istituto Comprensivo ISA 23 di Levanto, in una sfida all’ultimo colpo di pennello sul tema “La Chiesa dell’Assunta”. Il tema scelto riguarda il più antico edificio religioso presente nel Comune, che vanta mille anni dalla sua fondazione e custodisce la più antica testimonianza storica del Comune: un’antica epigrafe marmorea risalente al VII secolo riportante un messaggio, ovviamente apocrifo, attribuito a Gesù e secondo tradizione mandato dal cielo.

Dopo settimane di lavoro collettivo degli alunni, coordinati dagli insegnati, la giuria avrà l’arduo compito di esaminare e selezionare gli elaborati finalisti tra quelli presentati dalle varie classi, mentre all’asilo come consuetudine verrà assegnato un riconoscimento fuori concorso; i premi consistono in piatti decorati dalle abili mani dalla ceramista deivese Silvana Chiaudani che raffigurano il tema del contest. La creatività dei ragazzi offrirà uno sguardo inedito e creativo, confermando il valore dell’arte come strumento didattico nella valorizzazione del patrimonio artistico e conoscenza del contesto storico locale, nonché occasione di incontro con la potenza espressiva nelle nuove generazioni.

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