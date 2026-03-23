Il Circolo Deledda intitola il salone al fondatore Francesco Satta e la biblioteca all’artista Nina Meloni

I soci del circolo “Grazia Deledda” della Spezia hanno deciso di dedicare al cavalier Francesco Satta, primo presidente e fondatore dell’associazione, il salone della sede sociale, e all’artista Nina Meloni la biblioteca del circolo. “Due targhe per ricordare due figure che hanno tanto operato per portare l’isola alla Spezia”, sottolineano dal circolo, che si pone come riferimento per i sardi della zona e come presidio dedicato alla cultura dell’isola. In programma per sabato 28 marzo alle 17.30 alla sede sociale (Via Pitelli, 37, Parco Sabrina) la cerimonia di scopertura delle due targhe, accompagnata da una degustazione di prodotti tipici sardi forniti dal progetto “Sarda Tellus” della FASI.

Il cavalier Satta, classe 1925, fondatore e primo presidente del circolo, è scomparso ormai centenario a Santo Stefano Magra attorniato dall’affetto dei familiari e dall’amicizia di tanti soci del circolo. Arruolato in marina militare all’età di 17 anni come cannoniere, ebbe il primo imbarco al compimento del 18° anno sull’incrociatore leggero “Attilio Regolo”. A bordo di quest’ultimo, il 9 settembre 1943 era di scorta alla corazzata “Roma” quando l’unità navale fu attaccata dagli aerei tedeschi: fu quindi testimone diretto dell’affondamento della stessa. Al suo rientro in Italia continuò la sua carriera militare sulle navi “Garibaldi” e “Andrea Doria”. Nel 1976 ricevette i gradi di ufficiale e andò a comandare gli aiutanti militari della Spezia. “Il suo presidio era il punto di ritrovo di molti giovani sardi che transitavano alla Spezia, chiamati alla leva in marina, per la risoluzione di problemi inerenti la lontananza dalle famiglie”, evidenziano dal Circolo Deledda, che Satta fondò nel 1986 per dare concretezza organizzativa al suo impegno a favore della diaspora sarda in Liguria.

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