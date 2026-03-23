Rapallo: “Area del Poggiolino, i camionisti chiedono certezze”

Il punto non è chi le applica. Il punto è che le regole non esistono o sono lasciate nell’ambiguità totale. E a pagare sono sempre i lavoratori. Le responsabilità sono politiche. L’assessora alla viabilità, Aonzo, braccio destro del sindaco Elisabetta Ricci, è di fatto assente: impegnata in tutt’altro lavoro e spesso fuori città, mentre Rapallo affronta problemi evidenti che richiederebbero presenza quotidiana. E il sindaco? Sempre in giro per presenziare a commemorazioni nei paesini dell’entroterra. Molto meno presente quando si tratta di guardare in faccia i problemi veri della città.
Nel frattempo Rapallo affonda. E chi lavora viene lasciato solo. Gli autotrasportatori non chiedono favori. Chiedono regole, dignità e rispetto. Chiedono semplicemente di poter lavorare senza essere trattati come un problema. Per questo ho presentato un’interrogazione all’Assessore competente. Mi aspetto una risposta immediata. Non tra settimane, non con le solite giustificazioni. Immediata. Perché qui non si parla di teoria, ma della vita e del lavoro di persone reali.