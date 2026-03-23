Referendum, il presidente dell’Anm ligure Manotti: “Una vittoria per la Costituzione”

Genova. Volti distesi e sorridenti dopo una mattinata di attesa e tensione e, soprattutto, dopo mesi di lavoro certosino sul territorio per spiegare ai genovesi e ai liguri le ragioni del no alla riforma costituzionale della giustizia o, meglio della magistratura, oggi nettamente bocciata dagli italiani.

I magistrati genovesi, insieme agli avvocati, ai docenti universitari e agli esponenti di associazioni e sindacati che hanno costituito i vari comitati per il no, hanno atteso l’esito del voto nel point improvvisato dei giardini Luzzati.

» leggi tutto su www.genova24.it