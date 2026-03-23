Stillitano incontra Donadoni in mattinata: si va verso l’esonero. Pronto D’Angelo

Charlie Stillitano si prepara ad incontrare in questi minuti Roberto Donadoni, a cui comunicherà l’esonero. La decisione è ormai presa dopo due giorni di ragionamenti, che hanno convinto il presidente a prendere la decisione di interrompere il rapporto con l’ex campione milanista, subentrato il 4 di novembre a Luca D’Angelo. Attese novità verso l’ora di pranzo, quando si dovrebbe consumare l’incontro e la comunicazione. Poi, a ruota, la telefonata per il ritorno di Luca D’Angelo, che rientrerà a Follo a distanza di oltre quattro mesi e mezzo, assieme allo staff che aveva lasciato insieme a lui.

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