Tumore al seno, Lilt Savona regala 100 ecografie gratuite per le donne tra i 40 e i 50 anni

Savona. Lilt Savona dedica un appuntamento speciale alle donne del territorio con l’iniziativa “100 Ecografie per la Vita”. Venerdì 27 marzo, alle 17, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà un incontro informativo pensato per chi desidera mettere il proprio benessere al primo posto e accedere a servizi concreti di prevenzione senologica.

L’iniziativa si rivolge alla fascia d’età tra i 40 e i 50 anni, un periodo della vita dinamico in cui la consapevolezza è una risorsa preziosa. L’obiettivo di Lilt Savona è offrire risposte chiare e opportunità di controllo gratuite a chi non rientra ancora nei circuiti di screening ordinari del Servizio Sanitario.

» leggi tutto su www.ivg.it