Tutto pronto per il ritorno della Maremontana: domenica si gareggia su tre distanze

Loano. Dopo un anno di pausa, la Maremontana torna finalmente a riaccendere l’entusiasmo degli appassionati di trail running e outdoor. L’edizione 2026, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo a Loano, si presenta come un vero e proprio rilancio dell’evento, pronta a richiamare atleti, camminatori ed amanti della natura in un weekend all’insegna dello sport e della scoperta del territorio.

Il programma di domenica prevede tre distanze competitive: la 50 chilometri con 2.600 metri di dislivello positivo, sfida regina della manifestazione, destinata agli atleti più esperti; la 29 chilometri, con 1.570 metri di dislivello, unisce tecnica e velocità; e la 16 chilometri, con 700 metri di dislivello ideale per chi vuole una gara più veloce o avvicinarsi al mondo del trail running.

A queste si aggiunge una camminata non competitiva di 8 chilometri, con 230 metri di dislivello, aperta a tutti, pensata per chi desidera vivere l’atmosfera dell’evento senza l’assillo del cronometro.

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