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Arcola presenta il nuovo sito turistico e il calendario delle visite guidate

Arcola presenta il nuovo sito turistico e il calendario delle visite guidate

Comune di Arcola

Sabato 28 marzo alle ore 10, nella Sala Sandro Pertini all’interno del Castello Obertengo di Arcola, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo sito turistico www.arcolaturismo.it, del profilo instagram VisitArcola e del calendario delle visite guidate nei borghi del territorio.

Un appuntamento significativo per condividere con la cittadinanza e gli operatori il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale nell’ambito della promozione turistica, insieme alle nuove azioni di valorizzazione che accompagneranno Arcola nei prossimi mesi.

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