Camogli: largo Ido Battistone, dopo i lavori e la segnaletica è già polemica

Largo Ido Battistone, prossima all’area portuale, non è ancora riaperta al traffico dopo i lavori di ripavimentazione, ma il tracciamento della segnaletica orizzontale ha già suscitato polemiche. Sono, infatti, disegnati oltre ai posti per gli scooter, due destinati ai disabili, ben nove riservati ai mezzi di trasporto e solo cinque per le auto. Probabilmente sarebbe stato sufficiente adottare soluzioni già ampiamente collaudate in altri Comuni, ad esempio Portofino; ossia consentire l’accesso merci fino ad una determinata ora e poi spazio ai mezzi privati. Considerando anche che altri posti merci sono tracciati senza limiti nella vicina piazza Amendola. Se esistono necessità particolari per lo scarico del pesce si possono prevedere proroghe, limitate al carico e scarico, ai soli mezzi interessati. Oppure disporre il trasporto della merce dalla calata al camion con mezzi leggeri come un’”Ape”. Dove lo spazio è tiranno occorrono mediazioni intelligenti. Questa inoltre sarebbe stata l’occasione per eliminare dalla stretta banchina i mezzi della Capitaneria porto.

Foto Consuelo Pallavicini

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