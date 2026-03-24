Champions League, Pro Recco: alla Sciorba la sfida con la Mladost Zagabria

Genova. Diciotto Champions League in vasca, le due squadre più titolate nella storia della competizione, Pro Recco e Mladost Zagabria, si affrontano domani al Polo Natatorio My Sport Sciorba di Genova. La sfida con i croati – fischio d’inizio alle 20:30 – vale il primo posto temporaneo nel girone. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Mix.

“La Mladost è un’ottima squadra, composta da numerosi giocatori della nazionale croata – le parole di Andrea Patchaliev -. Si tratta di una formazione molto fisica, che predilige un gioco piuttosto statico. Per questo motivo sarà fondamentale riuscire a imporre il nostro stile, basato su altissima intensità, ritmo e continuo movimento. Loro cercano spesso di sfruttare i tre centri, oltre alle situazioni di uomo in più e uomo in meno, aspetti sui quali dovremo essere particolarmente attenti. Sarà una partita fondamentale in ottica qualificazione alla Final Four di Malta: arriviamo da una vittoria importante a Budapest contro il Ferencváros, mentre loro hanno preso tre punti in casa contro l’Hannover. Un successo ci permetterebbe di conquistare almeno temporaneamente il primo posto”.

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