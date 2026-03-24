Chiavari: innovativo corso fotografico organizzato dal “Circolo F11”

Dal Circolo F11
F11 è orgoglioso di riproporre il suo innovativo corso volto a far acquisire la pratica sufficiente ad utilizzare al meglio la propria macchina fotografica secondo l’innovativo metodo flipped classroom, che in soli pochi mesi, basato su pratici esercizi eseguibili da casa e confronti diretti in sede, permette di guadagnare le giuste familiarità con il mezzo fotografico.
Torniamo dunque a fotografare/registrare o fermare quelle immagini di vita a noi tanto care che spesso però il semplice cellulare non può trasmettere. Tramonti, paesaggi, attimi di vita, frazioni delle nostre passioni torneranno ad essere protagoniste dei nostri scatti.