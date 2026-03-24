Il Basilico Genovese DOP celebra 20 anni: a Genova una festa tra identità, filiera e futuro

Genova. Un traguardo importante, celebrato nel cuore della città simbolo del pesto: il Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP ha festeggiato i vent’anni dal riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta con un evento speciale nella Sala del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova.
Inserito nel programma del Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio, l’appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione tra istituzioni, produttori ed esperti per celebrare una delle eccellenze più iconiche della Liguria.