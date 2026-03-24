Lieto evento per Selene e Alessio: è nato Pietro

Un altro fiocco azzurro allieta il mondo dell’informazione spezzina. È nato questo pomeriggio alle 14.53, all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, Pietro Arena, figlio della collega giornalista Selene Ricco e di Alessio Arena. Il piccolo, 3 chili e 9 grammi, farà compagnia al fratellino Filippo.

“Vorremmo ringraziare tutto il reparto di Ostetricia per l’attenzione e la gentilezza con le quali ci hanno accolto e seguito – aggiungono Selene e Alessio –. Hanno saputo metterci a nostro agio con grande umanità e professionalità”. A Selene, Alessio, Filippo e alle loro famiglie vanno le più vive congratulazioni da parte di tutta la redazione di Città della Spezia.

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