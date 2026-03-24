Meteo: giornata di sole sulla Liguria. Mercoledì nuova perturbazione e calo deciso delle temperature

Liguria. Ultima giornata dai connotati primaverili sulla nostra regione; mercoledì, la discesa di una massa d’aria di estrazione artico-marittima sarà responsabile di un veloce passaggio perturbato sui settori Orientali e un conseguente deciso calo termico. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: mattinata caratterizzata da cieli pressocché sereni su tutto il territorio regionale. A partire dalle ore centrali comparsa di attività cumuliforme nelle aree interne del Medio-Levante e sul Comparto delle Alpi Liguri-Marittime con fenomeni localizzati tra Trebbia e Aveto ; Qualche nube sui tratti di costa adiacenti. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori fino a fine periodo.

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