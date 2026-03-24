Piazza Cavour, 70enne investita sulle strisce da un monopattino elettrico

Genova. Due incidenti in mezz’ora nel pomeriggio di oggi tra il centro città e il levante. E’ successo tra le 17.30 e le 18 e in entrambi i casi è intervenuta la Croce bianca genovese.

Alle 17:30 l’ambulanza 3-274 della sede centrale è intervenuta in corso Italia, direzione centro, all’altezza di via Zara. Un’auto ferma al semaforo è stata tamponata da un’altra vettura: una ragazza di 29 anni, incinta, ha lamentato dolore cervicale e alla schiena ed è stata ospedalizzata in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Illesi i due familiari che viaggiavano insieme a lei e il conducente dell’altra automobile.

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