Porto di Savona, il sistema energetico integrato entra nella fase finale: Port Grid e fotovoltaico al 70%

Savona. Procedono secondo cronoprogramma, nel porto di Savona, gli interventi per la realizzazione del sistema energetico integrato “Port Grid” e per l’installazione degli impianti fotovoltaici su sei capannoni portuali, nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR e dal programma “Green Ports” per la decarbonizzazione della logistica.

Il progetto punta a costruire un’infrastruttura energetica evoluta, capace di integrare produzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e gestione intelligente dei flussi. I nuovi campi fotovoltaici consentiranno la generazione di energia pulita, che verrà immagazzinata e redistribuita all’interno dello scalo in modo efficiente, anche a supporto della ricarica dei veicoli elettrici. L’obiettivo è rafforzare progressivamente l’autosufficienza energetica del porto.

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