Poste Italiane: anche a Cosseria e Testico arrivano i nuovi Atm Postamat

Cosseria/Testico. Sportello automatico di nuova generazione anche per gli Uffici Postali di Cosseria in via Adua 2 e di Testico in piazza Quattro Novembre 1, sedi già rinnovate dopo gli interventi Polis.

Anche in questi Uffici è stato quindi installato un nuovo ATM Postamat a disposizione dei cittadini, per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze. I nuovi ATM Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

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