Rapallo: lotta contro il tempo per aprire la funivia entro Pasqua

La funivia di Rapallo è come una preziosa auto d’epoca; bellissima, ma se si rompe un pezzo non si trova in commercio e occorre costruirlo. Nel caso di una funivia tutto diventa più complesso perché oltre costruirlo sulla base di un modello, occorre anche che un ingegnere autorizzato dia il nullaosta per poterlo usare. E’ accaduto anche durante i lavori di manutenzione in corso. La determina dirigenziale spiega che “il servizio di Verifiche e prove funzionali delle funi con smontaggio delle teste fuse e lo smontaggio dei carrelli dell’impianto funiviario Rapallo/Montallegro per un importo di € 12.000,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi €14.640,00 alla Doganaccia 2000 Srl’”.

Aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio: “Stiamo combattendo contro il tempo per riaprire l’impianto prima di Pasqua. Se non sarà possibile lo faremo nei giorni successivi”.

» leggi tutto su www.levantenews.it