Recruiting day turismo nei centri per l’impiego della Spezia e Sarzana: le opportunità, come partecipare

Ad oggi sono 185 i posti di lavoro disponibili sul nostro territorio nel settore turismo, pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana e dalle Agenzie per il Lavoro della provincia spezzina. Le ricerche riguardano numerose figure professionali, tra cui camerieri, camerieri di sala e ai piani, baristi, barman, aiuto baristi, cuochi, pizzaioli, addetti mensa, aiuto cuochi, aiuto cucina, lavapiatti, addetti di focacceria, banconisti e banconisti di gelateria, addetti alla vendita, tuttofare, receptionist, portieri notturni, addetti hospitality, addetti spiaggia, bagnini, skippers e marinai.

Le condizioni contrattuali comprendono prevalentemente contratti a tempo determinato, in alcuni casi con eventuale possibilità di stabilizzazione. Non mancano contratti a tempo indeterminato e per chi è alle prime esperienze contratti di apprendistato. In alcuni casi è prevista la possibilità di attivare un tirocinio per chi desidera formarsi “on the job”.

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