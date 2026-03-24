Referendum e flussi elettorali in Liguria, lo studio: “Centrosinistra più forte rispetto alle regionali 2024”

Liguria. “Se oggi si tornasse al voto per le elezioni regionali in Liguria, il quadro politico mostrerebbe un rafforzamento del centrosinistra, che registrerebbe un incremento di 2,45 punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni. Questo aumento consentirebbe allo schieramento di ampliare il proprio vantaggio sul centrodestra, portandolo a oltre 4 punti percentuali. Di contro, il centrodestra evidenzierebbe una contrazione del consenso pari al 2,32 punti, confermando una tendenza alla diminuzione del proprio bacino elettorale nel confronto con i risultati delle regionali 2024″.

È quanto emerge da una analisi dei flussi elettorali e disaggregati in Liguria a seguito del voto per il referendum sulla Giustizia e le sue conseguenze sul voto politico regionale: la ricerca è stata condotta da Opimedia Consulting, azienda specializzata in sondaggi e analisi statistiche in ambito politico-elettorale.

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