Referendum, Sinistra italiana: “Il valore simbolico del ritorno dei cittadini nelle piazze”

Sinistra Italiana accoglie con grande entusiasmo – e rispetto – l’esito del referendum. “Un risultato che, al di là delle diverse posizioni politiche, consegna al Paese un segnale chiaro: i cittadini vogliono essere protagonisti delle scelte che riguardano il loro futuro”, afferma in una nota Sinistra italiana.

“Il dato più significativo di questa consultazione non è soltanto il risultato numerico, ma il forte valore simbolico rappresentato dal ritorno delle persone nelle urne, nei luoghi del confronto e della partecipazione. Dopo anni segnati da scetticismo e disillusione, migliaia di cittadine e cittadini sono tornati a discutere, a informarsi, a mobilitarsi.

È un segnale che la politica non può ignorare. La partecipazione è il cuore della democrazia e la Costituzione vive pienamente solo quando le persone esercitano attivamente i propri diritti, contribuendo al dibattito pubblico e alle decisioni collettive.

Il “No” di oggi – conclude Sinistra italiana – non è solo una scelta su un quesito referendario: è anche la manifestazione di una domanda più ampia di coinvolgimento, trasparenza e giustizia sociale. A questa domanda la politica ha il dovere di rispondere con serietà e responsabilità, rivolgendosi a tutti i cittadini ed in modo particolare a quelli più giovani, grandi protagonisti di questa tornata referendaria.

Ripartendo dalle grandi questioni che stanno cuore alle persone, travolte dalle conseguenze di questi anni di incomprensibili guerre, smottamenti politici e gravissime difficoltà economiche”.

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