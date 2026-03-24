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Sabato alla Beghi nuovo appuntamento con il club del libro

Sabato alla Beghi nuovo appuntamento con il club del libro

Biblioteca Beghi

Torona alla biblioteca “P. M. Beghi” della Spezia l’appuntamento con “The Book Lovers Club”. Il prossimo incontro del club del libro è in programma per sabato 28 marzo alle 16.30: in questa occasione i lettori saranno liberi di portare un libro a propria scelta, per poi condividere riflessioni ed emozioni con il resto dei presenti.
L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è finalizzata alla promozione della lettura condivisa in biblioteca.
Per ulteriori informazioni
Biblioteca civica “P.M. Beghi”.
Tel. 0187.727885
biblioteca.beghi@comune.sp.it
Via del Canaletto, 100 – La Spezia
FB/IG @biblioteche.laspezia
www.bibliotechelaspezia.it

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