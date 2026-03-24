Surf lifesaving: Andora si prepara ad ospitare il campionato regionale

Andora. Sarà il litorale di Andora a fare da cornice, il 28 e 29 marzo, al campionato regionale surf lifesaving Tortuga Beach, nuovo appuntamento inserito nel calendario regionale del nuoto per salvamento. Una manifestazione che gode del patrocinio del comune di Andora, rappresenta un banco di prova importante in vista dei prossimi grandi eventi della stagione primaverile.
Alla manifestazione prenderanno parte 10 società per un totale di 126 atleti, con rappresentanze da Lazio, Liguria, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Numeri significativi che testimoniano la crescita della disciplina e l’interesse sempre maggiore verso le competizioni in mare.