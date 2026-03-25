A Genova ci sono 8 nuove botteghe storiche e 12 locali di tradizione: ecco chi entra nell’albo

Genova. Sono 20 le new entry nell’Albo delle botteghe storiche e locali di tradizione del Comune di Genova. Il semaforo verde è arrivato stamattina dopo la riunione, nella sala dorata di Palazzo Tobia Pallavicino, cui hanno partecipato l’assessora al Commercio del Comune Tiziana Beghin, il sovrintendente Vincenzo Tiné e il segretario generale della Camera di commercio Maurizio Caviglia.

Le nuove botteghe storiche sono 8: Casa della Calza, Corderia Nazionale di C.N.C. di Panza Barbara & C sas, Cuoi e Pellami di Michele e Figli snc, Fabbrica Pasticceria Quaglia, Fratelli Armanino snc, Gaudio 1930 snc, Just Food Punto Zero Srl (Balilla), La Bottega dello Stoccafisso di Valle Federico.

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