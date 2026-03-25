Agricoltura, l’assessore Piana a Roma incontra il capo di gabinetto del ministro Lollobrigida

Roma. Oggi a Roma l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana ha partecipato a un incontro istituzionale presso il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con il capo di gabinetto del ministro Francesco Lollobrigida, Raffaele Borriello.
Al centro del confronto, le principali esigenze del settore agricolo ligure, con particolare attenzione al sostegno alle imprese, alla valorizzazione delle produzioni locali e alle strategie per rafforzare la competitività del comparto.