Area Enel, la partita si restringe: “Restano in corsa due aziende”. E intanto se ne fanno avanti altre

Si restringe a due soli soggetti il ventaglio delle aziende interessate alle aree messe a disposizione da Enel ormai due anni fa. È questo il dato più rilevante emerso oggi in commissione consiliare a Palazzo civico, convocata per fare il punto sul destino del sito industriale anche alla luce della recente delibera urbanistica del Comune.

Un dialogo atteso da tempo, come ha ricordato la consigliera Martina Giannetti, che ha sottolineato come la richiesta di convocazione risalga a due anni fa, proprio per la rilevanza strategica del tema. “Dopo l’avviso di manifestazione di interesse chiediamo quale ne sia l’esito e quali progettualità ci sono in corso. E cosa c’è in campo in fatto di bonifiche? La città ha sofferto il silenzio di questi anni. Sappiamo che ci saranno due impianti Bes e null’altro”, ha detto, evocando anche l’ipotesi di un modello commissariale sullo stile di Civitavecchia.

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