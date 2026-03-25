Dispersione idrica, Ireti: “Genova al 25%, sotto la media nazionale ma bisogna migliorare”

Genova. La percentuale di dispersione della rete idrica nel Comune di Genova è passata negli ultimi 20 anni dal 35% al 25%. Lo ha detto Marco Fiorini, direttore del servizio idrico di Ireti, rispondendo alle domande dell’aula durante la commissione consiliare svolta oggi in Comune a Genova, commissione chiesta da Filippo Bruzzone (Lista Salis) e che ha visto la partecipazione dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante e dei responsabili degli uffici comunali competenti in materia di rete idrica.

La questione delle perdite nella rete idrica cittadina e l’eventuale ripercussione economica è una di quelle emerse dalle domande dei commissari. Genova, nonostante la vetustà dell’infrastruttura, nella maggior parte dei casi ultracinquantennali, ha una percentuale di dispersione idrica nettamente inferiore alla media nazionale, che si attesta attorno al 40%, ha spiegato il referente di Ireti.

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