L’associazione Arthena propone lo spettacolo Quando Napoli cantava ‘Fa l’ammore non è cchiù peccato’. La rivoluzione di Suor Giulia la mistica hippie della Napoli barocca che anticipò Fromm, Jung e i figli dei fiori, in programma giovedì 2 aprile alle 18,00 all’Atelier Nuova Eleusis di Sarzana (Via dei Giardini, 14). Lo spettacolo, che ha forma di monologo, vedrà in scena Antonella Rebisso; regia Anna Kowlaska, ricerche d’archivio e testo Vinicio Ceccarini, testi in napoletano Gianni Lamagna. “Nella Napoli barocca dove il sesso era peccato mortale e i Canoni penitenziali imponevano digiuno e astinenza per dominare la gola e la lussuria; preghiera durante la notte; mortificazione corporale: flagellazione, cilici per ‘crocifiggere’ i vizi della carne; preghiere per chiedere perdono per i propri peccati e quelli altrui, penitenza per ottenere la remissione della colpa – si legge in una nota di presentazione dello spettacolo -, Suor Giulia De Marco con l’aiuto del confessore padre Arcieri e del teologo De Vicaris rompe ogni regola, propone la libertà sessuale e istituisce l’Ordine della carità carnale. Una rivoluzione che proclama il sesso una via per raggiungere Dio. Celebrata da Caravaggio ne Le sette opere di misericordia nella Chiesa del Pio monte a Napoli, diventa ‘a santa viva. Una novità che spaventa Sant’Orsola e il Sant’Uffizio… ”.

Partecipazione solo su prenotazione al numero tel. 3383153159

L’articolo Giovedì all’Atelier Nuova Eleusis il monologo “Quando Napoli cantava Fa l’ammore non è cchiù peccato” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com