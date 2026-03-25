Karate/ Pro Recco protagonista a Follonica, i complimenti del sindaco

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Ottimi risultati per la Pro Recco Karate alla Coppa Italia disputata a Follonica, torneo che esclude i primi 10 atleti del ranking nazionale Fijlkam e che ha visto i giovani atleti dare prova di carattere e tecnica sul tatami. Nella categoria cadetti femminile di kata hanno gareggiato Martina Mortola, Alice Rivara e Caterina Viacava mentre tra i cadetti maschili di kata ha rappresentato la squadra Nicola Milano. In campo femminile, tra le juniores di kata, ha gareggiato Camilla Viacava, mentre in categoria senior kata è sceso sul tatami Emanuele Rinvenuto. I piazzamenti più significativi sono stati il 7° posto di Alice Rivara nella categoria cadetti femminile e le due finali per l’oro disputate da Nicola Milano, dopo cinque incontri combattuti, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria cadetti maschile. Camilla Viacava, con altrettante cinque vittorie, si è aggiudicata la Coppa Italia 2026 nella categoria juniores femminile di kata. I coach presenti in gara sono stati Luca Dondero e Sergio Rossi che hanno supportato gli atleti in gara.

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