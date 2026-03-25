La candidata Minichini: “Vogliamo riunire tutti i cittadini che sentono il bisogno di una Lerici più vivibile, sostenibile e umana”

Nei prossimi giorni presenterà la sua candidatura attraverso una conferenza stampa, ma intanto Aurora Minichini, in corsa per la carica di sindaco di Lerici alla guida della lista civica di centrosinistra Lerici Domani, in una nota lancia la sua campagna elettorale e i punti cardine del programma. Avvocato, fino a pochi mesi fa segretaria del circolo Pd lericino, Minichini “guida una coalizione che è sintesi di un percorso condiviso tra forze politiche del centro-sinistra, realtà civiche storiche come ‘Lerici da Difendere’ e movimenti espressione delle diverse frazioni”, si legge nella nota.

“Torno alla politica perché non posso più restare a guardare mentre Lerici perde la sua identità e i suoi giovani. Metto il mio rigore professionale al servizio di un progetto che vuole rompere con gli ultimi dieci anni di immobilismo e speculazione”, dichiara la candidata nella nota. E per quanto concerne il programma, la lista sottolinea che “nasce dall’analisi dei dati: calo demografico, invecchiamento della popolazione, degrado generale, scarsità dei servizi bocciano l’amministrazione uscente” e “si basa su pilastri di rottura positiva”. Un primo punto riguarda manutenzione e pulizia (“decoro e manutenzioni per salvaguardare l’esistente, gestione efficiente di rifiuti; Lerici deve essere vivibile, accogliente ed attrattiva”, si osserva), quindi si parla di “stop al consumo di suolo: tutela del territorio e messa in sicurezza con contrasto al rischio idrogeologico” e di vivibilità e residenzialità (“mobilità sostenibile, gestione delle spiagge e dei servizi turistici, contrasto al calo demografico di questi anni, incentivi e housing sociale”). Si passa poi a “Turismo slow e decoro”, con la lista che afferma di puntare “su un turismo di qualità e sostenibile, che parta dall’educazione nelle scuole e agisca in sinergia con i residenti per rendere Lerici viva tutto l’anno, non solo come vetrina stagionale“. Altri punti la scuola (“gli edifici scolastici come spazi pedagogici sicuri, moderni e attrattivi, non

meri contenitori“) e la partecipazione (“ascolto della popolazione, ripristino reale dei comitati di frazione, istituzione

del bilancio partecipato”).

“Il nostro è un cantiere aperto. Vogliamo riunire tutti i cittadini che sentono il bisogno di una Lerici più vivibile, sostenibile e umana”, conclude Minichini.

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